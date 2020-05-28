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Полицейских поймали на захвате элитного алкоголя 

Вероника Полынина и ещё 2 10 минут назад
Полицейских поймали на захвате элитного алкоголя
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В Тверской области задержали пять сотрудников полиции, которые под видом оперативно-розыскных мероприятий осуществили захват элитного алкоголя на общую сумму около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя СУ СКР по региону Валерию Павлову.
В период с 29 апреля по 12 мая полицейские из регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции сфальсифицировали результаты проверки двух местных жителей и завладели их товаром, выдав его за контрафакт.
В отношении сотрудников МВД возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Фигуранты дела арестованы.
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Происшествия , Криминал , МВД , Тверская Область
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