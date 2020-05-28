Полицейских поймали на захвате элитного алкоголя 

Тверской области задержали пять сотрудников полиции, которые под видом оперативно-розыскных мероприятий осуществили захват элитного алкоголя на общую сумму около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя СУ СКР по региону Валерию Павлову.

В период с 29 апреля по 12 мая полицейские из регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции сфальсифицировали результаты проверки двух местных жителей и завладели их товаром, выдав его за контрафакт.