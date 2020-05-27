В Хабаровске возбудили дело за фейк о коронавирусе

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Полицейские в Хабаровске возбудили административное дело в отношении компании, которая разместила на своем сайте недостоверную информацию о росте количества преступлений в городе во время распространения коронавируса, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

"На одном из интернет-ресурсов размещена публикация, в которой говорится о якобы возросшем количестве преступлений в период распространения коронавирусной инфекции. В отношении компании — правообладателя сайта возбуждено административное производство по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации")", — говорится в сообщении.

По данным полиции, с начала 2020 года в Хабаровске зафиксировано на 300 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Отмечается тенденция к снижению количества краж и грабежей. С начала введения в регионе режима повышенной готовности на территории Хабаровска отмечено сокращение на 230 преступлений", — уточняется в сообщении.

Максимальное наказание по статье 13.15 КоАП РФ — штраф в размере до 500 тыс. рублей.