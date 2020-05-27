В Кузбассе подросток отправился купаться и умер

"В городе Ленинске-Кузнецком 26 мая около 16 часов (12.00 мск) 15-летний подросток с 11-летним другом пошли на озеро. Они решили его переплыть, однако 15-летний подросток стал тонуть. Второй мальчик попытался ему помочь, но не смог. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что о произошедшем 11-летний мальчик сообщил взрослым, которые вызвали спасателей. Тело подростка нашли около 22 часов 30 минут (18.30 мск) на расстоянии 15 метров от берега. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка. По предварительной информации дети находились на озере без взрослых.