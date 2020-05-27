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Появилось видео протестов у офиса Google в Москве 

Вадим Дроздов 18 минут назад
В Москве недовольные пользователи закидали офис Google дымовыми шашками. Эту акцию устроили подписчики и основатели Youtube-канала WarGonzo, которые недовольны политикой видеохостинга. Все дело в том, что Youtube удалил без объяснения причин удалил документальный фильм "Позывной "Донецк". История одного аэропорта". В фильме описываются события, в ходе которых спецназ атаковал аэропорт имени Прокофьева в Донецке с находящимися внутри ополченцами. В аэропорте при этом находились сотни мирных жителей. В результате атаки погибло много людей. Автор канала Семен Пегов подробно рассказывал об акции протеста с места событий. Ранее Youtube заблокировал некоторые каналы, освещающие события в ЛДНР.
Происшествия , Видео , Семен Пегов , Google , Москва
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