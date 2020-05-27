Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымчанина обвинили в изнасиловании несовершеннолетних 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Крымчанина обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
Фото: РИА Новости
Жителя Черноморского района Крыма обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Черноморского района, обвиняемого в совершении изнасилований несовершеннолетних девочек. По данным следствия, в декабре 2018 года он, находясь в гостях у дальних родственников, изнасиловал 13-летнюю дочку хозяйки дома. Об этом факте стало известно позднее — после того как девочка с мамой обратились в больницу. Мужчину задержали», — уточнили в пресс-службе.
По данным правоохранителей, в ходе расследования этого преступления было установлено, что мужчина причастен к серии изнасилований ещё одной несовершеннолетней.
«Нетрезвый злоумышленник с октября по ноябрь 2018 года, будучи в гостях у знакомой, неоднократно под угрозами совершал изнасилования её 15-летней сестры», — добавили в СК.
Обвиняемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раздольненском районе Крыма мужчина убил собственную пятилетнюю падчерицу и заявил о её пропаже. Вскоре он сознался правоохранителям в преступлении.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ИА Regnum: последние новости
Вандалам из Кронштадта грозит до пяти лет за шашлык на Вечном огне Вандалам из Кронштадта грозит до пяти лет за шашлык на Вечном огне Генерал-майор ФСБ найден мёртвым в Москве Генерал-майор ФСБ найден мёртвым в Москве В Пензе задержали предполагаемого убийцу 14-летней девочки В Пензе задержали предполагаемого убийцу 14-летней девочки
Комментарии
Происшествия , Крым наш , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве изменилась пропускная система
В Москве изменилась пропускная система
Путин обратился с просьбой к Собянину
Путин обратился с просьбой к Собянину
Уточнен график прогулок для москвичей
Уточнен график прогулок для москвичей
Шнуров сделал неожиданный вывод из спора с Пригожиным
Шнуров сделал неожиданный вывод из спора с Пригожиным
Особенности модернизированных Т-72М1М раскрыли в Алжире
Особенности модернизированных Т-72М1М раскрыли в Алжире
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Кадыров ответил на слухи о болезни
00:03
Кадыров ответил на слухи о болезни
Политика
Путина снова заметили с ручкой
00:19
Путина снова заметили с ручкой
Политика
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
00:19
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
Армия Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение