На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм 

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В результате непогоды в ряде регионов Кузбасса повалены почти 300 деревьев, повреждены более 20 автомобилей и кровля у почти 150 зданий. Несколько тысяч человек на время остались без электричества, об этом сообщают власти Кемеровской области

Основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения. Каждой семье будет оказана помощь строительными материалами, говорится в сообщении правительства. К утру среды ветер стих, электроснабжение восстановлено.

Как отмечает «Интерфакс», накануне МЧС распространило штормовое предупреждение, согласно которому ожидался ветер до 25 м/с, ливни, грозы и град.

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей. В одном из микрорайонов произошло отключение электричества.