Гибель модели в авиакатастрофе связали с образом жизни

Пользователи соцсетей связали гибель пакистанской топ-модели Зары Абид при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи с якобы греховным образом жизни, который она вела. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает издание, после известия о смерти 28-летней Абид соцсети наводнили комментарии, в которых пользователи злорадствовали по поводу гибели модели, оскорбляли ее и обвиняли в том, что она вела греховный с точки зрения ислама образ жизни. В частности, критике подверглась манера одеваться и сама профессия Абид.

«Аллах не любит женщин, которые показывают всем части своего тела, а джаннат (рай) предназначен только для чистых мужчин и чистых женщин», — написал один из юзеров.

Другие присоединились к нему, заявив, что Абид ждут адские муки, и призвали поклонников модели перестать оправдывать ее.

После массового распространения подобных комментариев аккаунты Абид в Instagram и других соцсетях были удалены. При этом, отмечает The Sun, неизвестно, связано ли это с волной критики и оскорблений в адрес погибшей.

Зара Абид работала в качестве модели с известными модными брендами в Пакистане. В этом году она также начала актерскую карьеру.

Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии», выполнявший внутренний рейс из Лахора, потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку 22 мая. На борту находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа. О судьбе восьми человек пока неизвестно, остальные погибли.