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Депутат Госдумы Михаил Кузьмин сообщил о заражении коронавирусом 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Депутат Госдумы сообщил о заражении коронавирусом
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной Думы Михаил Кузьмин во вторник сообщил о своем заражении коронавирусом. Парламентарий находится на самоизоляции.
"Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования. Нахожусь на самоизоляции. Хотел на выходные приехать домой [в Ставропольский край], региональная неделя", — сообщил Кузьмин в видеозаписи, размещенной на его странице в Instagram.
Парламентарий отметил, что на самоизоляции он находится в квартире в Москве.
"Чувствую себя великолепно, посмотрим, как будут развиваться события, буду вас информировать. Известие для меня крайне неприятное", — сказал депутат.
Михаил Кузьмин был избран депутатом Госдумы от Ставропольского края в сентябре 2016 года. Является заместителем председателя парламентского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
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Происшествия , Михаил Кузьмин , Госдума
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