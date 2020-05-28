Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция накрыла секту «Граждан СССР» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Полиция накрыла секту «Граждан СССР»
Фото: РИА Новости
В Северной Осетии полицейские накрыли секту «Граждан СССР». Мошенники из этой организации убеждали своих адептов, что после вступления в «Советский Союз» они смогут не платить налоги и не оплачивать коммунальные счета, сообщается в эфире канала «Известия», видео которого опубликовал РЕН ТВ.
Аферисты продали более тысячи не имеющих юридической силы удостоверений личности. Кроме того, мошенники пообещали доверчивым гражданам надбавки к зарплатам и компенсации по вкладам, которые были открыты раньше 1991 года. Для получения «положенных» платежей адептов заставляли отдавать пошлины в пользу секты.
Ни от каких платежей «Граждане СССР» своих жертв не освободили, а наоборот, вогнали их в долги. Об обмане жители стали подозревать только когда в их домах за неуплату отключили свет и воду.
Оперативники нашли в офисе аферистов различные бланки советского образца, а также много наличных денег. Теперь злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах
Комментарии
Происшествия , Другое , газета "Известия" , РЕН ТВ , Республика Северная Осетия — Алания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией
Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Экс-главе Чувашии предрекли «посадку» после иска к Путину
Экс-главе Чувашии предрекли «посадку» после иска к Путину
Видео
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение