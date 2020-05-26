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Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу Минобороны по делу «евромайдана» 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
На Украине экс-министра арестовали за «евромайдан»
Фото: РИА Новости
Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу "евромайдана", сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора страны.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава минобороны Павел Лебедев и экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича и других чиновников по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.
"Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 год в центральной части Киева", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, такое решение суда дает возможность инициировать процедуру его экстрадиции.
Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. По данным украинских СМИ, Лебедев после смены власти на Украине в 2014 году уехал в Россию.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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Комментарии
Происшествия , Украина , Юрий Луценко , Виктор Янукович , Виталий Захарченко , Павел Лебедев , Николай Азаров , Александр Якименко , Министерство обороны , ЕС , СБУ , МВД , Киев
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