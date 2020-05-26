На Украине экс-министра арестовали за «евромайдан»

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Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу "евромайдана", сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора страны.

"Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 год в центральной части Киева", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, такое решение суда дает возможность инициировать процедуру его экстрадиции.

Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. По данным украинских СМИ, Лебедев после смены власти на Украине в 2014 году уехал в Россию.