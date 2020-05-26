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Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Несколько балконов обрушилось в одном из жилых зданий в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел у шестиэтажного дома № 20 по Кирочной улице, это строение включено в список объектов культурного наследия города.
Момент падения конструкций с фасада исторического здания на тротуар попал на видео, запись ЧП опубликовал Telegram-канал Life Shot. Как сообщает источник, прохожие чудом не пострадали. Сейчас место ЧП оцеплено, там работают спасатели. Отмечается, что сохраняется угроза обрушения балконных плит.
Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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