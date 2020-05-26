Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой 

В поселке Яицкое Самарской области произошел крупный пожар: пламенем охвачены 11 жилых строений. Сообщение о возгорании поступило в 8:30 утра по местному времени, к месту ЧП прибыли несколько бригад МЧС

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Жители смогли самостоятельно покинуть свои дома еще до приезда спасателей.

Пожару присвоен третий ранг сложности, площадь распространения огня достигла 1000 квадратных метров. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в одной из частных построек. При этом огонь быстро перекинулся на соседние дома. К настоящему моменту пожар удалось потушить.