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Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
В поселке Яицкое Самарской области произошел крупный пожар: пламенем охвачены 11 жилых строений. Сообщение о возгорании поступило в 8:30 утра по местному времени, к месту ЧП прибыли несколько бригад МЧС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Жители смогли самостоятельно покинуть свои дома еще до приезда спасателей.
Пожару присвоен третий ранг сложности, площадь распространения огня достигла 1000 квадратных метров. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в одной из частных построек. При этом огонь быстро перекинулся на соседние дома. К настоящему моменту пожар удалось потушить.
Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , Самара , Самарская Область
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