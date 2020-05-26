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В Петербурге узбеки насмерть забили соотечественника 

Павел Тиунов и ещё 1 28 минут назад
В Петербурге узбеки насмерть забили соотечественника
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге полицейские по горячим следам раскрыли убийство гражданина Узбекистана, сообщает издание «Невские новости». Преступление, по версии правоохранителей, совершили трое соотечественников погибшего.
Трагедия, по данным СМИ, разыгралась на Васильевском острове. На улице Уральской у жилого дома прохожие обнаружили бездыханное тело молодого человека. На место страшной находки были вызваны экстренные службы. По версии экспертов, смерть мужчины наступила от многочисленных травм головы. Отмечается, что погибший являлся гражданином Узбекистана.
Примечательно, что поиски подозреваемых заняли у полицейских всего 50 минут. Правоохранители быстро вышли на троих мужчин, знакомых с жертвой преступления. Все трое — узбеки. Двух из них обвинили в «убийстве», третий проходит по делу как свидетель. Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве был задержан вероятный убийца гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес, обнаженное тело которой было ранее найдено у мусорных баков на Кастанаевской улице. Подозреваемый — 38-летний житель столицы Денис К.
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Происшествия , Санкт-Петербург , Узбекистан
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