Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео 

Полиция Петербурга разыскивает вандалов, осквернивших Вечный огонь в Кронштадте . Молодые люди приготовили шашлыки над Братской могилой рабочих и матросов и попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных возле памятника.

С заявлением о правонарушении в органы правопорядка обратился директор музея истории Кронштадта. В нем он сообщил, что неизвестные лица совершили акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», который находится на Якорной площади.

Основываясь на видеозаписях и размещенных в соцсетях фотографиях, сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.