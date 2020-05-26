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Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Полиция Петербурга разыскивает вандалов, осквернивших Вечный огонь в Кронштадте. Молодые люди приготовили шашлыки над Братской могилой рабочих и матросов и попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных возле памятника.
С заявлением о правонарушении в органы правопорядка обратился директор музея истории Кронштадта. В нем он сообщил, что неизвестные лица совершили акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», который находится на Якорной площади.
Основываясь на видеозаписях и размещенных в соцсетях фотографиях, сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Происшествия , Видео , Кронштадт , Санкт-Петербург
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