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В столице Индии сгорело более тысячи хижин 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Дели сгорело более тысячи хижин
Фото: РИА Новости
Более 1 тысячи хижин сгорели в делийском районе Туглакабад на юго-востоке города во вторник ночью, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает телеканал Zee news.
"Мы узнали о пожаре в трущобах около 00.15, после чего к месту происшествия было направлено 28 пожарных команд. А к 4 часам огонь был под контролем… О травмах или жертвах не сообщалось", — сказал представитель пожарной службы Атул Гарг.
Он отметил, что пожар уничтожил практически половину трущоб в этом районе. Гарг сообщил, что тушение пожара полностью было завершено в районе 8 часов утра. Он подчеркнул, что пожарные пытаются установить причину возгорания.
Как сказал представитель полиции Раджендер Прасад Мина, полиция Юго-Восточного округа Дели после получения вызова также срочно отправила машины скорой помощи и местную полицию в район операции. Он отметил, что отсутствие пострадавших объясняется тем, что жители трущоб вышли из своих хижин после того, как в одном из жилищ вспыхнул пожар.
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Происшествия , В мире , Пожары , Индия
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