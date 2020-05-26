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Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Пензе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Пензе
Фото: depositphotos.com
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве девочки-подростка, тело которой обнаружили в лесополосе в Пензе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк сообщила, что «в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения», передает ТАСС.
В данный момент с подозреваемым «работают сотрудники правоохранительных органов», устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Пензе в лесополосе на территории Первомайского района нашли тело девочки-подростка с признаками насильственной смерти.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Пенза
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