Москвичку облили неизвестной жидкостью и подожгли 

Житель Москвы облил женщину неизвестной жидкостью и поджег. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сегодня примерно в 5:00 на Ферганской улице в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) неизвестный человек с медицинской маской на лице облил женщину-дворника неизвестной жидкостью, поджег и скрылся.

«Пострадавшая была госпитализирована со страшными ожогами», — сообщает РЕН ТВ, не приводя иных подробностей произошедшего.

В апреле, как сообщал «Рамблер», 32-летний житель деревни Гостилицы Ленинградской области в ходе распития алкогольных напитков облил 24-летнюю сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Женщина была найдена обгоревшей и обнаженной на лестничной площадке жителями одного из домов на Школьной улице. Вызванные на место происшествия врачи диагностировали у нее ожоги рук, шеи, груди и спины, оценили ее состояние как тяжелое и госпитализировали, а полицейские — задержали подозреваемого в совершении преступления. Он дал признательные показания. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.