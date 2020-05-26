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Москвичку облили неизвестной жидкостью и подожгли 

Артём Кульша 22 минуты назад
Москвичку облили неизвестной жидкостью и подожгли
Фото: РИА Новости
Житель Москвы облил женщину неизвестной жидкостью и поджег. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сегодня примерно в 5:00 на Ферганской улице в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) неизвестный человек с медицинской маской на лице облил женщину-дворника неизвестной жидкостью, поджег и скрылся.
«Пострадавшая была госпитализирована со страшными ожогами», — сообщает РЕН ТВ, не приводя иных подробностей произошедшего.
В апреле, как сообщал «Рамблер», 32-летний житель деревни Гостилицы Ленинградской области в ходе распития алкогольных напитков облил 24-летнюю сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Женщина была найдена обгоревшей и обнаженной на лестничной площадке жителями одного из домов на Школьной улице. Вызванные на место происшествия врачи диагностировали у нее ожоги рук, шеи, груди и спины, оценили ее состояние как тяжелое и госпитализировали, а полицейские — задержали подозреваемого в совершении преступления. Он дал признательные показания. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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