Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом 

Бразилии немой инвалид-колясочник ограбил магазин. Больной параличом 19-летний налетчик с атрофированными верхними конечностями явился в часовой магазинчик на юге страны. Угрожая пистолетом, который он держал ногами, молодой человек передал продавцу записку с требованиями отдать ему все деньги.

Очевидцы ограбления вызвали на место происшествия полицейских, и стражам порядка не составило труда задержать калеку. При задержании выяснилось, что пистолет у паралитика был игрушечный и не представлял опасности для жизни и здоровья людей.