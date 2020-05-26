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Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом 

Алевтина Жаркова 47 минут назад
В Бразилии немой инвалид-колясочник ограбил магазин. Больной параличом 19-летний налетчик с атрофированными верхними конечностями явился в часовой магазинчик на юге страны. Угрожая пистолетом, который он держал ногами, молодой человек передал продавцу записку с требованиями отдать ему все деньги.
Очевидцы ограбления вызвали на место происшествия полицейских, и стражам порядка не составило труда задержать калеку. При задержании выяснилось, что пистолет у паралитика был игрушечный и не представлял опасности для жизни и здоровья людей.
Происшествия , Видео , В мире , Бразилия
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