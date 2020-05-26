В Самарской области горят 11 домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных домовладений. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций ( МЧС ) России по региону.

Сообщение о возгорании в Яицком поступило в МЧС в 8:30 по местному времени (7:30 по московскому). Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, так как его тушение осложняется сильным ветром и отсутствием поблизости источников воды.

В тушении задействованы более 60 человек и свыше 10 единиц техники. В результате возгорания нет погибших и пострадавших и не проводилась эвакуация. Его предварительной причиной в МЧС назвали пал, выжигание, сухой травы.