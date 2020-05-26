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Под Самарой загорелись 11 домов 

Артём Кульша и ещё 19 49 минут назад
В Самарской области горят 11 домов
Фото: РИА Новости
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных домовладений. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по региону.
Сообщение о возгорании в Яицком поступило в МЧС в 8:30 по местному времени (7:30 по московскому). Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, так как его тушение осложняется сильным ветром и отсутствием поблизости источников воды.
В тушении задействованы более 60 человек и свыше 10 единиц техники. В результате возгорания нет погибших и пострадавших и не проводилась эвакуация. Его предварительной причиной в МЧС назвали пал, выжигание, сухой травы.
Вчера, как сообщал «Рамблер», во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что летом 2020 года в Сибири, европейской части России и на юге Дальнего Востока возможен рост числа природных пожаров, а в Тверской, Рязанской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях не исключено возникновение торфяных пожаров.
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Происшествия , Пожары , ВНИИ Сигнал , МЧС , Самарская Область
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