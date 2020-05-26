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В экстренных службах назвали возможную причину падения Ми-8 

Газета.Ru 56 минут назад
Названа возможная причина падения Ми-8
Фото: ТАСС
Источник в экстренных службах рассказал возможную причину жесткой посадки военного вертолета Ми-8. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так инцидент мог произойти по причине технической неисправности.
По предварительным данным, в результате жесткой посадки погибли четыре человека.
После жесткой посадки на месте ЧП произошел пожар, который был ликвидирован спасателями. На месте были обнаружены черные ящики, состояние которых оценивается как удовлетворительное.
Ранее на Чукотке военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря.
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