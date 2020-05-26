Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео 

В подмосковном городе Черноголовка 23-го мая вандал разгромил мемориал в память о погибших в Великой отечественной войне. Мужчина занимался пробежкой, остановился возле памятника, осмотрелся, убедился, что никого рядом нет, потом подошел к мемориалу и растоптал венок и возложенные к обелиску цветы. Сейчас вандал найден и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 37-летний местный житель. На допросе мужчина не смог назвать причину своего поступка и объяснил все "дурным настроением". Сейчас проводятся проверки по факту случившегося, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Вандалу может грозить до трех лет лишения свободы.