Больной COVID-19 заселился в хостел в Москве и пожалел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчина должен был лечиться от COVID-19 на дому. Однако он предоставил в больницу ложный адрес проживания, а сам поехал в хостел. В свою очередь в хостеле мужчина не сообщил о своем диагнозе.

После контакта с больным коронавирусом заразились двое постояльцев хостела, сообщает прокуратура

"Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", — говорится в сообщении.

Также прокуратура объявила гендиректору хостела предостережение о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.