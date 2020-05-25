Россиянин истязал собственных детей

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"По версии следствия, в январе-мае 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения наедине с двумя сыновьями 2010 и 2014 г. р., систематически избивал их, в том числе нанося удары кулаком по голове. При этом избиения происходили беспричинно либо под надуманными предлогами. 8 мая после очередного рукоприкладства пришедшая домой мать отвезла детей в медицинское учреждение, где были зафиксированы следы побоев, а затем обратилась в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.