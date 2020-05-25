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Жителя Татарстана подозревают в истязании двоих сыновей 

ТАСС 1 час назад
Россиянин истязал собственных детей
Фото: РИА Новости
Следователи следственного управления СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Буинска. Его подозревают в истязании двух детей, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба управления.
"По версии следствия, в январе-мае 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения наедине с двумя сыновьями 2010 и 2014 г. р., систематически избивал их, в том числе нанося удары кулаком по голове. При этом избиения происходили беспричинно либо под надуманными предлогами. 8 мая после очередного рукоприкладства пришедшая домой мать отвезла детей в медицинское учреждение, где были зафиксированы следы побоев, а затем обратилась в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Буинск , Республика Татарстан
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