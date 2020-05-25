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Россиянка поругалась с мужем и осталась без квартиры 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка поругалась с мужем и осталась без квартиры
Фото: РИА Новости
В Смоленске россиянку с дочерью принудительно вселили в квартиру. Муж женщины отказался впускать ее в дом после ссоры и сменил замок. Об этом пишет Smolnarod со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.
Женщина поругалась с мужем и ушла, забрав с собой маленького ребенка. Затем она все же решила вернуться домой в свою квартиру в Промышленном районе. Однако супруг не пустил россиянку домой, оставив ее без жилья. Притом двухкомнатную квартиру пары ранее поделили на равные доли.
После неудачных переговоров с мужем женщина обратилась за помощью к судебным приставам. Женщина являлась законной собственницей недвижимости, но не могла туда попасть. Как только мужчина осознал всю серьезность ситуации, то сразу же открыл дверь и дал своей супруге новые ключи от квартиры.
Ранее в Москве появилась банда «профессиональных соседей». Злоумышленники подселяются в квартиры, а затем обманом и угрозами лишают собственников жилья.
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