Раскрыты детали подпольной вечеринки с Лебедевым

Телеканал РЕН ТВ рассказал, что организаторы подпольной вечеринки на Пречистенской набережной в Москве позвали только «своих», приглашения гостям присылали после заполнения заявки на сайте, а камеры на их телефонах заклеивали на входе в бар.
Как писал «Рамблер», ранее РЕН ТВ рассказал, что полицейские задержали около 30 нарушителей самоизоляции, собравшихся в ночь на 23 мая в одном из московских баров.
Канал утверждает, что среди гостей вечеринки был дизайнер Артемий Лебедев, но он успел уйти до прихода полицейских.
По данным канала, полиция пришла в бар, когда гости танцевали под «Дельтаплан» Валерия Леонтьева без масок и перчаток, не соблюдая социальную дистанцию. Полицейские рассадили их по своим машинами и увезли в отдел. По информации РЕН ТВ, гостям вечеринки грозят штрафы в четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции, а владельцам заведения — 30 тысяч рублей штрафа.