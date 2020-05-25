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Влюбленный в Бузову захватчик банка объяснил причины своего поступка 

Lenta.ru 54 минуты назад
Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников объяснил причины своего поступка. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».
По его словам, он приехал в Москву из Санкт-Петербурга ранним утром, много пил. Четкого плана захвата банка у него не было, он «рождался на ходу».
«Я [певицу] Ольгу Бузову хотел увидеть. Влюбился. Я ведь не денег хотел. И никому вред не собирался причинять», — сказал Барышников, добавив, что не думал, что его задержат и был готов к тому, что его могут расстрелять.
Он признался, что не переживает из-за случившегося и со смирением принимает все, что с ним происходит.
Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что Барышников сидит в отдельной камере, где есть все необходимое. Он рассказал, что ранее уже имел судимость и освободился в 2017 году. После освобождения работал в Нижневартовске менеджером, а затем переехал в Санкт-Петербург, где трудился разнорабочим и грузчиком. Там же Барышников, по его словам, получил высшее образование в институте бизнеса и права.
Следственный комитет России (СКР) ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения Барышникову в виде заключения под стражу.
23 мая сообщалось, что в Москве неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на улице Земляной Вал. Мужчина был одет в костюм Delivery Club, за спиной у него фирменный рюкзак. Захватчик заявил, что он заминирован.
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Происшествия , Видео , Алексей Барышников , Ева Меркачева , Ольга Бузова , СКР , Московский комсомолец
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