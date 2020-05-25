Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве 

Москве преступник взял в заложники гражданку Кубы Лоурен Моралес Фернандес. Требуя выкуп у друзей девушки, мужчина удерживал ее в квартире, расположенной в доме на Кастанаевской улице. Злоумышленник отправил им фото похищенной кубинки, которое сопровождалось угрозами убийства девушки в том случае, если ее друзья откажутся перечислить деньги на его счет.

После того, как знакомые заложницы сообщили о происшествии в полицию, к дому прибыли правоохранители. В результате спецоперации похититель был задержан, но Лоурен Моралес Фернандес в квартире обнаружить не удалось. Расчлененное тело жертвы было найдено у мусорного бака недалеко от дома.