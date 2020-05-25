Захватчику банка в Москве предъявили обвинения

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Жителю Нижневартовска , который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда столицы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК России («Захват заложника»)», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что СК ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего захватчика банка.

23 мая мужчина вошёл в отделение банка в центре Москвы и заявил, что имеет при себе взрывное устройство. Его задержали в ходе штурма. Пострадавших нет.

СК возбудил уголовное дело.