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Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения 

RT на русском 54 минуты назад
Захватчику банка в Москве предъявили обвинения
Фото: РИА Новости
Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда столицы.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по ст. 206 УК России («Захват заложника»)», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что СК ходатайствует перед судом об аресте 34-летнего захватчика банка.
23 мая мужчина вошёл в отделение банка в центре Москвы и заявил, что имеет при себе взрывное устройство. Его задержали в ходе штурма. Пострадавших нет.
СК возбудил уголовное дело.
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Происшествия , Алексей Барышников , Москва , Нижневартовск
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