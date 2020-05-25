Жена Захарченко протаранила машину МВД

Захарченко, как сообщал «Рамблер», — бывший сотрудник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел ( МВД ) России.

В 2019 году он был признан виновным в коррупции и воспрепятствовании осуществлению правосудия и приговорен за это к почти 13 годам лишения свободы.

Осенью 2017 года в Москве его супруга на своем автомобиле «Порше» (Porsche) совершила столкновение с машиной центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД.

Частично ущерб, оцененный в 83 тысячи рублей, был покрыт ее страховым полисом. Остальное Семынина отказалась возмещать. В данной связи МВД обратилось с иском в суд. На днях Замоскворецкий районный суд взыскал с жены Захарченко 52 тысячи рублей.

В феврале «Мэш» сообщал, что Семынина покинула территорию России вместе с дочерью и живет на вилле Захарченко на итальянском острове Сардиния.