Жена Захарченко протаранила машину МВД

Жена бывшего полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина протаранила машину полиции и отделалась за это штрафом. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Захарченко, как сообщал «Рамблер», — бывший сотрудник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) России.
В 2019 году он был признан виновным в коррупции и воспрепятствовании осуществлению правосудия и приговорен за это к почти 13 годам лишения свободы.
Осенью 2017 года в Москве его супруга на своем автомобиле «Порше» (Porsche) совершила столкновение с машиной центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД.
Частично ущерб, оцененный в 83 тысячи рублей, был покрыт ее страховым полисом. Остальное Семынина отказалась возмещать. В данной связи МВД обратилось с иском в суд. На днях Замоскворецкий районный суд взыскал с жены Захарченко 52 тысячи рублей.
В феврале «Мэш» сообщал, что Семынина покинула территорию России вместе с дочерью и живет на вилле Захарченко на итальянском острове Сардиния.