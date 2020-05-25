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Жену Захарченко оштрафовали за таран машины МВД 

Артём Кульша 1 час назад
Жена Захарченко протаранила машину МВД
Фото: ТАСС
Жена бывшего полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина протаранила машину полиции и отделалась за это штрафом. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Захарченко, как сообщал «Рамблер», — бывший сотрудник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) России.
В 2019 году он был признан виновным в коррупции и воспрепятствовании осуществлению правосудия и приговорен за это к почти 13 годам лишения свободы.
Осенью 2017 года в Москве его супруга на своем автомобиле «Порше» (Porsche) совершила столкновение с машиной центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД.
Частично ущерб, оцененный в 83 тысячи рублей, был покрыт ее страховым полисом. Остальное Семынина отказалась возмещать. В данной связи МВД обратилось с иском в суд. На днях Замоскворецкий районный суд взыскал с жены Захарченко 52 тысячи рублей.
В феврале «Мэш» сообщал, что Семынина покинула территорию России вместе с дочерью и живет на вилле Захарченко на итальянском острове Сардиния.
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Происшествия , Марина Семынина , Дмитрий Захарченко , МВД
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