На обломках МН17 нашли загадочные следы 

На обломках малазийского «Боинга», сбитого над Донбассом, были обнаружены загадочные частицы, подобные пчелиным сотам. Об этом независимый эксперт Юрий Антипов заявил в своем фейсбуке

«Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17), как сообщал «Рамблер», был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук» в 2014 году. Официальное расследование произошедшего вела Совместная следственная группа (ССГ). В ее состав входили представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.

Антипов провел собственное расследование и публикует его результаты в своем фейсбуке частями. Позавчера он сообщил, что в осыпи с обломков лайнера, найденных у села Петропавловка, при ее исследовании с помощью японского электронного микроскопа было обнаружено большое количество частиц шестиугольной формы, подобных пчелиным сотам.

Особенно много сот было найдено на креслах пассажирского салона. Они сильно оплавлены, однако их изначальная конструкция уникальна и очень узнаваема.