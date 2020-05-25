Названа причина хлопка газа в Казани

Девушка, пострадавшая в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Казани , рассказала, что сама случайно оборвала бытовой газовый шланг в квартире. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Пострадала одна девушка, которая находилась в квартире, как раз она нечаянно оборвала свой шланг бытовой, который идёт на колонку. Испугалась. Когда уже покидала квартиру, произошёл хлопок, — сообщил ТАСС Миронов.

Он уточнил, что такие объяснения пострадавшая дала врачам и сотрудникам управляющей компании, прибывшим на место происшествия. В Минздраве региона сообщили, что у девушки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ожоги.

Как писал NEWS.ru, хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в Казани. В результате пострадала хозяйка квартиры, где случилось ЧП, все жильцы эвакуированы. Происшествие случилось в доме № 18 по Волгоградской улице Московского района, в трёхкомнатной квартире на пятом этаже. Сообщение о взрыве бытового газа поступило спасателям в 06:40. Дальнейшего горения не произошло. Из дома были эвакуированы 52 человека, из них 10 детей. Их разместили в ближайшей школе. Состояние дома должна оценить специальная комиссия.