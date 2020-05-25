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Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Пассажиры рейса Сочи — Москва подрались в салоне самолета. По прилету в Домодедово не поделившие проход мужчины решили выяснить отношения на кулаках. Конфликт произошел после того, как один из путешественников задел другого. В итоге словесная перепалка закончилась потасовкой на глазах у пассажиров и бортпроводников, которые пытались разнять дебоширов.
Чтобы утихомирить разбушевавшихся граждан, командиру воздушного судна пришлось вызвать полицию. Сейчас любители крепких аргументов в споре задержаны, стражи порядка выясняют все обстоятельства драки.
Происшествия , Видео , Домодедово , Москва , Сочи
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