МВД назвало новый способ мошенничества 

Мошенники придумали новый способ хищения личных данных граждан: они стали создавать фейковые сайты для выплаты детских пособий, регистрируясь на которых граждане выдают злоумышленникам информацию из своего кабинета на портале Госуслуги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Киберпреступники воспользовались ситуацией: они создают новые сайты, якобы приспособленные для выплаты пособий, рассылают СМС-сообщения и электронные письма с призывом пользоваться их сервисом для оформления выплат. Вводя свой логин и пароль на сайте-дублере, вы предоставляете мошенникам доступ ко всем своим данным, хранящимся в личном кабинете на официальном портале Госуслуги», — передает ТАСС сообщение главка.

Фейковые сайты могут отличаться лишь одной буквой, цифрой или доменным именем от официального сайта. В ведомстве призвали оформлять пособия только на официальном сайте, внимательно проверять адресную строку браузера и поставить хороший антивирус, который автоматически распознает подобные фейковые сайты.

«Также не стоит вводить данные банковской карты для якобы проверки информации и платить комиссии за перевод пособия на счет — это признаки мошеннических сайтов», — отметили в ГУ МВД.