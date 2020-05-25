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МВД назвало новый способ мошенничества 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
МВД назвало новый способ мошенничества
Фото: РИА Новости
Мошенники придумали новый способ хищения личных данных граждан: они стали создавать фейковые сайты для выплаты детских пособий, регистрируясь на которых граждане выдают злоумышленникам информацию из своего кабинета на портале Госуслуги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«Киберпреступники воспользовались ситуацией: они создают новые сайты, якобы приспособленные для выплаты пособий, рассылают СМС-сообщения и электронные письма с призывом пользоваться их сервисом для оформления выплат. Вводя свой логин и пароль на сайте-дублере, вы предоставляете мошенникам доступ ко всем своим данным, хранящимся в личном кабинете на официальном портале Госуслуги», — передает ТАСС сообщение главка.
Фейковые сайты могут отличаться лишь одной буквой, цифрой или доменным именем от официального сайта. В ведомстве призвали оформлять пособия только на официальном сайте, внимательно проверять адресную строку браузера и поставить хороший антивирус, который автоматически распознает подобные фейковые сайты.
«Также не стоит вводить данные банковской карты для якобы проверки информации и платить комиссии за перевод пособия на счет — это признаки мошеннических сайтов», — отметили в ГУ МВД.
Напомним, 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу портала госуслуг для подачи заявлений на получение детских пособий, чтобы россияне смогли получить выплаты с 1 июня.
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Происшествия , Другое , Михаил Мишустин , МВД , ИТАР-ТАСС
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