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Пьяный россиянин пытался разбить младенца об асфальт 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянин пытался разбить об асфальт месячного младенца
Фото: Ura.Ru
Россиянин осужден за попытку убить младенца
Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Челябинска, который попытался разбить об асфальт месячного ребенка. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, пьяный 25-летний челябинец поссорился ночью 10 июля 2019 года со своей подругой, схватил ее ребенка и вышел на улицу, угрожая убить малыша. При этом он не реагировал на просьбы остановиться. После того как к нему приблизился полицейский, обвиняемый поднял над головой младенца и с силой бросил его вниз на асфальт.
«По независящим от воли обвиняемого обстоятельствам смерть ребенка не наступила, поскольку сотрудник полиции предотвратил удар, поймав ребенка», — отмечается в сообщении.
Суд признал жителя Челябинска виновным в «покушении на убийство малолетнего, которое не было доведено до конца по не зависящим обстоятельствам», и приговорил его в восьми годам колонии строго режима. Приговор в силу еще не вступил, пояснили в прокуратуре.
«Рамблер» писал, что ранее 16-летняя москвичка, родив ребенка дома, выкинула его в окно.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Челябинск
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