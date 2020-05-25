Россиянин пытался разбить об асфальт месячного младенца

Россиянин осужден за попытку убить младенца

Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Челябинска , который попытался разбить об асфальт месячного ребенка. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, пьяный 25-летний челябинец поссорился ночью 10 июля 2019 года со своей подругой, схватил ее ребенка и вышел на улицу, угрожая убить малыша. При этом он не реагировал на просьбы остановиться. После того как к нему приблизился полицейский, обвиняемый поднял над головой младенца и с силой бросил его вниз на асфальт.

«По независящим от воли обвиняемого обстоятельствам смерть ребенка не наступила, поскольку сотрудник полиции предотвратил удар, поймав ребенка», — отмечается в сообщении.

Суд признал жителя Челябинска виновным в «покушении на убийство малолетнего, которое не было доведено до конца по не зависящим обстоятельствам», и приговорил его в восьми годам колонии строго режима. Приговор в силу еще не вступил, пояснили в прокуратуре

«Рамблер» писал, что ранее 16-летняя москвичка, родив ребенка дома, выкинула его в окно.