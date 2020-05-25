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Экстрасенсы обворовывали пенсионерок с помощью банка приколов 

Павел Тиунов 2 часа назад
Экстрасенсы обворовывали пенсионерок с помощью банка приколов
Фото: РИА Новости
В Иркутской области завершено расследование дела о мошенничестве, по которому обвиняемыми проходят две женщины, сообщает «МВД Медиа». Предполагаемые преступницы представлялись пенсионерам экстрасенсами и, проводя обряд исцеления, похищали сбережения пожилых людей.
По версии следователей, обвиняемые действовали по отработанной схеме: они ходили по квартирам, одна из них представлялась медиумом, рассказывала о своих «способностях», а сообщница уверяла жертву, что экстрасенс помогла ей вылечить тяжелобольного родственника. Для проведения обряда предполагаемым мошенницам необходим был сверток с деньгами, который в процессе незаметно обменивался на сверток с нарезанной бумагой или билетами банка приколов.
Отмечается, что таким образом преступницам удалось обмануть не менее 10 пенсионерок в возрасте от 83 до 93 лет. Добычей лже-целительниц, по оценкам правоохранителей, в общей сложности стали 450 тысяч рублей. Обвиняемые — уроженки Новосибирской области: одной 31 год, другой 38 лет. В случае, если суд признает их виновными, им грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
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Происшествия , Иркутская Область
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