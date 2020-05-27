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В Подмосковье задержан предполагаемый серийный грабитель 

RT на русском и ещё 4 51 минуту назад
В Подмосковье поймали серийного грабителя
Фото: РИА Новости
Полиция задержала в Подмосковье мужчину, который подозревается в серии нападений на женщин, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
По её словам, 25-летний местный житель уже был ранее судим.
«Злоумышленник в течение двух месяцев в Орехово-Зуеве совершал нападения на девушек и женщин: наносил удары потерпевшим, выхватывал из их рук сумки с личными вещами и скрывался с места преступления. Похищенное имущество он продавал случайным прохожим», — сказала Петрова ТАСС.
Подозреваемого вычислили с помощью камер видеонаблюдения, его задержали в городском округе Ликино-Дулево.
По данным полиции, мужчина совершил четыре нападения. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК («Грабёж»).
В марте на востоке Москвы после нападения грабителя на молодую девушку её украденные вещи нашёл и вернул проезжавший мимо велосипедист.
По его словам, грабитель заметил погоню и выбросил украденное на землю.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Кредиты , Татьяна Петрова , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область , Орехово-Зуево
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