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Число раненных в перестрелке на юге Москвы возросло до двух 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Число раненных в перестрелке в Москве выросло
Фото: РИА Новости
Число пострадавших в перестрелке у Каширского шоссе в Москве возросло до двух человек, они госпитализированы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По имеющимся на утром понедельника данным, в больнице с огнестрельными ранениями после перестрелки находятся два человека. У них огнестрельные ранения, предположительно полученные в результате попадания охотничьих боеприпасов», — сообщил источник ТАСС.
Напомним, в воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.
Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Позднее число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек.
В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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