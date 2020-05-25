Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве 

Устроивших перестрелку на юге Москвы мужчин задержали. Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел минувшим вечером на стоянке жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе. По словам очевидцев, стрельба длилась около 20 минут. На место происшествия приехали сотрудники полиции и Росгвардии

На опубликованных Telegram-каналом Life Shot кадрах видно, как злоумышленники пытаются скрыться от полицейского на лифте. Но тот успевает нажать кнопку вызова и задерживает в кабине нескольких человек. Всего задержано девять участников перестрелки, возбуждено уголовное дело.