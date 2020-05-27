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В Петербурге задержали подозреваемых в СМС-мошенничестве, укравших с карт 20 млн рублей 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
В Петербурге задержали подозреваемых в СМС-мошенничестве
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые подозреваются в похищении с банковских карт 200 человек около 20 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны пять человек, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских счетов граждан. По оперативной информации, в результате их противоправной деятельности пострадали порядка 200 человек. Ущерб составил около 20 млн рублей", — сказала она.
Преступники рассылали СМС с текстом "Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону <…> ". Жертвы перезванивали и сообщали свои банковские реквизиты, по которым похищались деньги.
"В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в колл-центре изъято 1,5 тыс. сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, портативные компьютеры, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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