Разборки 90-х: перестрелка в Москве

В Москве в жилом комплексе "Ясное", расположенном на юге столицы возле метро Домодедовская, неизвестные мужчины несколько раз выстрелили из ружья. Очевидцы происходящего засняли все на видео. Сотрудникам СК рассказали, что злоумышленники выбежали из машины и начались разборки между двумя компаниями молодых людей, после чего молодые люди с одной из сторон достали огнестрельное оружие и произвели несколько выстрелов в сторону убегающих мужчин. После чего сели обратно в автомобиль и скрылись с места происшествия. Сейчас иномарки Mercedes, Hyundai и Toyota объявлены в розыск. От пострадавших никакой информации нет.
Опубликовано видео перестрелки в Москве
Происшествия , Видео , Москва
Читайте также