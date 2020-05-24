Неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена в Москве

Злоумышленники с пистолетом напали на предпринимателя в центре Москвы и похитили у него 1 тысячу долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД

Инцидент произошел в отеле по адресу Скатертный переулок, дом 13. Как рассказал пострадавший, к нему в номер постучали трое мужчин и, когда он открыл дверь, направили на него пистолет.

После этого у него похитили личные вещи и деньги в сумме не менее 1 тысячи долларов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве злоумышленники напали на бездомного. У него отобрали деньги, сотовый телефон и беспроводные наушники. Общий материальный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей.