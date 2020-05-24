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Неизвестные с пистолетом похитили у бизнесмена в центре Москвы 1 тысячу долларов 

Москва24 и ещё 1 30 минут назад
Неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена в Москве
Фото: РИА Новости
Злоумышленники с пистолетом напали на предпринимателя в центре Москвы и похитили у него 1 тысячу долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел в отеле по адресу Скатертный переулок, дом 13. Как рассказал пострадавший, к нему в номер постучали трое мужчин и, когда он открыл дверь, направили на него пистолет.
После этого у него похитили личные вещи и деньги в сумме не менее 1 тысячи долларов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве злоумышленники напали на бездомного. У него отобрали деньги, сотовый телефон и беспроводные наушники. Общий материальный ущерб составил порядка 70 тысяч рублей.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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