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«Ритуальщики не поделили деньги». Основная версия перестрелки в Москве — разборки в сфере похоронного бизнеса 

Аргументы Недели и ещё 22 46 минут назад
Основная версия перестрелки в Москве — разборки в сфере похоронного бизнеса. Между собой сошлись агенты-«ритуальщики», которые не поделили деньги и стали решать проблемы с помощью оружия.
В стиле 90-х: перестрелку устроили в Москве
В частности, полиция уже задержала несколько сотрудников GrandRitual и «Ритуальной службы №1 в Москве». По некоторым данным, конфликт начался из-за того, что кто-то из сотрудников или руководства скрыл крупную сумму денег.
Всего после ЧП задержаны восемь человек, сообщает канал ".Baza".
"Это очень страшно, на территории, где гуляют дети, видеть перестрелку", — рассказала ранее журналистам жительница ЖК "Ясный"
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Происшествия , Видео , Криминал , Москва
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