Основная версия перестрелки в Москве — разборки в сфере похоронного бизнеса. Между собой сошлись агенты-«ритуальщики», которые не поделили деньги и стали решать проблемы с помощью оружия.

В частности, полиция уже задержала несколько сотрудников GrandRitual и «Ритуальной службы №1 в Москве». По некоторым данным, конфликт начался из-за того, что кто-то из сотрудников или руководства скрыл крупную сумму денег.

Всего после ЧП задержаны восемь человек, сообщает канал ".Baza".