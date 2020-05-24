Основная версия перестрелки в Москве — разборки в сфере похоронного бизнеса. Между собой сошлись агенты-«ритуальщики», которые не поделили деньги и стали решать проблемы с помощью оружия.
В частности, полиция уже задержала несколько сотрудников GrandRitual и «Ритуальной службы №1 в Москве». По некоторым данным, конфликт начался из-за того, что кто-то из сотрудников или руководства скрыл крупную сумму денег.
Всего после ЧП задержаны восемь человек, сообщает канал ".Baza".
"Это очень страшно, на территории, где гуляют дети, видеть перестрелку", — рассказала ранее журналистам жительница ЖК "Ясный"