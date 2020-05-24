В стиле 90-х: перестрелку из автоматов устроили в Москве 

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Москве произошла перестрелка в стиле «стрелок» 90-х годов. Видео инцидента появилось в Сети. На территории жилого комплекса «Ясный» на юге города, несколько человек открыли огонь друг в друга из огнестрельного оружия. Затем они скрылись с «поля боя» на автомобилях. Участниками конфликта стали не менее 8 человек.

«На территории "Ясного" неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента — Mercedes, Ford, Toyota», — сказал собеседник агентства.

О пострадавших пока не сообщается.

Кадры перестрелки уже появились в Сети. Канал Baza сообщает, что участвовали в ней несколько молодых людей.