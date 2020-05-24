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В стиле 90-х: перестрелку из автоматов устроили в Москве 

Майк Габриелян и ещё 4 17 минут назад
В Москве произошла перестрелка в стиле «стрелок» 90-х годов. Видео инцидента появилось в Сети. На территории жилого комплекса «Ясный» на юге города, несколько человек открыли огонь друг в друга из огнестрельного оружия. Затем они скрылись с «поля боя» на автомобилях. Участниками конфликта стали не менее 8 человек.
Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На территории "Ясного" неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента — Mercedes, Ford, Toyota», — сказал собеседник агентства.
О пострадавших пока не сообщается.
Кадры перестрелки уже появились в Сети. Канал Baza сообщает, что участвовали в ней несколько молодых людей.
Издание «Подъем» уточняет, что один из преступников вышел с автоматом из чёрной машины. Издание также публикует ролик очевидцев. На кадрах видно, что мужчина дал очередь по оппонентам, а затем скрылся, «перепрыгнув через забор»,
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Происшествия , Видео , Криминал , Новости Москвы , Пожары , МВД , Ford , ИТАР-ТАСС
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