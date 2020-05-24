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Думали, пошел к кролику: мальчик-лунатик в Зеленограде выпал с 6-го этажа и выжил 

Провинция.ру и ещё 1 6 часов назад
Мальчик-лунатик упал с шестого этажа и выжил
Фото: depositphotos.com
Страдающий лунатизмом 10-летний ребенок в Зеленограде выпал из окна квартиры на шестом этаже и выжил. Инцидент произошел днем в субботу, 24 мая. В это время вся семья находилась в комнате. В какой-то момент мальчик встал и направился в сторону кухни. Отец ребенка подумал, что тот хочет проведать кролика.
Питомец живет на кухне в клетке. Однако спустя некоторое время в дверь квартиры позвонил неизвестный мужчина. Как оказалось, он проходил мимо дома и увидел, как из окна на шестом этаже выпал ребенок, пишет «Московский комсомолец». Прохожий смог вычислить квартиру, где проживал мальчик, чтобы сообщить о происшествии его родным.
К счастью, ребенок упал на куст, который смягчил падение. После этого его госпитализировали с закрытой травмой живота, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой. В настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии. По словам отца, сын с детства страдает лунатизмом и периодически не отзывается на имя, причем в последние дни его болезнь обострилась.
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Происшествия , Московский комсомолец
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