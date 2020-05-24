Мальчик-лунатик упал с шестого этажа и выжил

Страдающий лунатизмом 10-летний ребенок в Зеленограде выпал из окна квартиры на шестом этаже и выжил. Инцидент произошел днем в субботу, 24 мая. В это время вся семья находилась в комнате. В какой-то момент мальчик встал и направился в сторону кухни. Отец ребенка подумал, что тот хочет проведать кролика.

Питомец живет на кухне в клетке. Однако спустя некоторое время в дверь квартиры позвонил неизвестный мужчина. Как оказалось, он проходил мимо дома и увидел, как из окна на шестом этаже выпал ребенок, пишет «Московский комсомолец». Прохожий смог вычислить квартиру, где проживал мальчик, чтобы сообщить о происшествии его родным.

К счастью, ребенок упал на куст, который смягчил падение. После этого его госпитализировали с закрытой травмой живота, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой. В настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии. По словам отца, сын с детства страдает лунатизмом и периодически не отзывается на имя, причем в последние дни его болезнь обострилась.