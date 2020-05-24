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Врачи отказали россиянке в медпомощи и назвали ее пьющей 

Lenta.ru 45 минут назад
В Мурманске местная жительница пожаловалась на врачей травмпункта, которые отказали ей в медопощи и заявили, что она — пьющая, если не помнит, при каких обстоятельствах у нее заболела нога. Видео конфликта публикует издание Подъем в своем Telegram-канале.
По информации издания, женщина обратилась к медикам ночью из-за сильной боли в ноге, которую ей планировали оперировать. Она отметила, что слышала, как врачи нахамили предыдущему пациенту и принялись обсуждать его, игнорируя других людей. Когда муромчанка с болью в ноге попросила медика помочь ей, та заявила, что занята.
«Я описала ситуацию, что болит нога, невозможно даже уснуть было. На что мне сказали, что я пришла не по адресу. На вопрос врача "ударялась ли я?" ответила, что не помню, так как на работе могла не придать значения, если где-то задела. Далее в грубой форме и на повышенных тонах мне сообщили, что я пьющая, раз не помню, и подобный бред», — рассказала женщина.
Жительница Мурманска пожаловалась на действия врачей в региональный Минздрав и губернатору.
Ранее москвичу с коронавирусом отказали в помощи врачей из-за прописки в новостройке, которую не обслуживает ни одно медицинское учреждение. Дочь пострадавшего рассказала, что во время режима самоизоляции 43-летний мужчина работал, поскольку является госслужащим. Однажды вечером у него поднялась температура, также начались кашель и насморк.
«При звонке в скорую помощь мы получили отказ, и нас направили вызывать врача на дом. Обе поликлиники также отказываются оказывать нам медицинскую помощь, ссылаясь на то, что они не ходят по нашему адресу», — сказала Полина.
Тогда москвич решил провериться на коронавирус через ведомственную поликлинику, где инфекцию подтвердили.
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Происшествия , Минздрав РФ
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