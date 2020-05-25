В КБР число жертв коронавируса достигло 12 

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Число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 12, за сутки скончался еще один больной — пожилая женщина, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 11 пациентов с коронавирусом.

"За сутки скончался один пациент — женщина 1949 года рождения", — говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки выявлены 83 новых случая заражения COVID-19, всего — 2334. Выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших — 588.

В республике в трех госпиталях находятся 655 человек, из которых 40 больных — в реанимации, 27 — подключены к аппаратам ИВЛ.

"На амбулаторном лечении — 476 человек, в том числе 53 ребенка, еще 603 человека, включая 229 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1834 человека, имевших контакты с зараженными людьми", — уточняет штаб.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф