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В КБР число жертв коронавируса достигло 12 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В КБР число жертв коронавируса достигло 12
Фото: РИА Новости
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 12, за сутки скончался еще один больной — пожилая женщина, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 11 пациентов с коронавирусом.
"За сутки скончался один пациент — женщина 1949 года рождения", — говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки выявлены 83 новых случая заражения COVID-19, всего — 2334. Выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших — 588.
В республике в трех госпиталях находятся 655 человек, из которых 40 больных — в реанимации, 27 — подключены к аппаратам ИВЛ.
"На амбулаторном лечении — 476 человек, в том числе 53 ребенка, еще 603 человека, включая 229 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1834 человека, имевших контакты с зараженными людьми", — уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Происшествия , Общество , Ситуация в мире , Кабардино-Балкарская Республика
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