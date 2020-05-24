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Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
Российская школьница ушла гулять и была убита
Фото: РИА Новости
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
"Двадцать третьего мая в следственное управление поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК России "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Санкции этой статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
"В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление", — отмечается в сообщении.
Ведомство просит жителей области, кому известно что-либо об обстоятельствах убийства девочки и причастных к этому преступлению, сообщить об этом по телефону: 8 (8412) 36-17-02.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Пенза
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