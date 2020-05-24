Назван виновный в крушении украинского Boeing в Иране 

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Иранский оператор-ракетчик нарушил правила ведения огня и сбил украинский лайнер. Такова официальная версия Тегерана оо причинах ЧП. Её привел в твиттере бывший иранский депутат Махмуд Садеки.

Садеки заявил, что министр обороны Ирана Амир Хатами ответил на его официальный депутатский запрос о причинах падения самолета.

Срок полномочий Садеки в парламенте завершился на днях, но он успел напоследок отправить официальный запрос министру и получить ответ.

По словам Садеки, Хатами заявил в ответе на запрос, что оператор нарушил правила и открыл огонь по украинскому пассажирскому самолету без «получения разрешения» на стрельбу. Оператор также обвиняется в том, что он не связался с командным центром, и руководствовался «нечеткой информацией», полученной из Министерства обороны

Теперь депутат хочет выяснить, что привело к несогласованности в действиях ПВО.

Напомним, в январе этого года в Иране упал украинский самолёт со 176 пассажирами и членами экипажа. Позже выяснилось, что на взлете лайнер по ошибке сбили иранские зенитчики.