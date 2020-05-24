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Назван виновный в крушении украинского Boeing в Иране 

Майк Габриелян и ещё 1 43 минуты назад
Иранский оператор-ракетчик нарушил правила ведения огня и сбил украинский лайнер. Такова официальная версия Тегерана оо причинах ЧП. Её привел в твиттере бывший иранский депутат Махмуд Садеки.
Садеки заявил, что министр обороны Ирана Амир Хатами ответил на его официальный депутатский запрос о причинах падения самолета.
Срок полномочий Садеки в парламенте завершился на днях, но он успел напоследок отправить официальный запрос министру и получить ответ.
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По словам Садеки, Хатами заявил в ответе на запрос, что оператор нарушил правила и открыл огонь по украинскому пассажирскому самолету без «получения разрешения» на стрельбу. Оператор также обвиняется в том, что он не связался с командным центром, и руководствовался «нечеткой информацией», полученной из Министерства обороны.
Теперь депутат хочет выяснить, что привело к несогласованности в действиях ПВО.
Напомним, в январе этого года в Иране упал украинский самолёт со 176 пассажирами и членами экипажа. Позже выяснилось, что на взлете лайнер по ошибке сбили иранские зенитчики.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Мухаммад Зубаир, выживший пассажир Airbus A-320, разбившегося в Пакистане, рассказал о последних минутах перед ЧП.
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Происшествия , Ближний Восток , Видео , В мире , Войска , Катастрофы , Оружие , Украина , Амир Хатами , Министерство обороны , Boeing , Иран , Тегеран
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