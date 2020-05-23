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Подросток застрелил бывшего бойца АТО под Киевом 

News.ru 27 минут назад
Подросток застрелил бывшего бойца АТО
Фото: News.ru
Шестнадцатилетний житель Киевской области застрелил экс-бойца батальона «Айдар» Игоря Корниенко, участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.
По информации издания «Украина.ру», Корниенко и его друг повздорили с группой подростков в Вышгороде. Во время драки один из молодых людей заметил огнестрельное оружие в сумке Корниенко и, выхватив, выстрелил в противника.
Корниенко скончался на месте. Подростка с охотничьим карабином МКМ-072СБ задержали вскоре после инцидента.
Как писал NEWS.ru, в Житомирской области Украины мужчина 22 мая во время конфликта с незнакомцами застрелил семь человек.
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Происшествия , Игорь Корниенко , Киев
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