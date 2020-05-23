Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы рассказали об инциденте с обнажённым мужчиной на железнодорожной станции в Москве 

Говорит Москва 2 часа назад
Голый мужчина напугал пассажиров на станции в Москве
Фото: скриншот из видео
Сегодня в районе 11 утра мужчина на платформе Кунцево разделся и агрессивно себя вёл. По словам прохожих, он был трезв.
Один из очевидцев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что увидел, как мужчина перебегает пути и лезет под поезд.
«Я увидел, как он перебегает пути перед поездом. Я даже начал было к нему идти, чтобы вытащить с рельс, но он сам это сделал. Потом я ждал поезд, и вся эта картина развернулась перед глазами. Этот мужик заскочил в последний вагон, в отделение машиниста, и там врубил огнетушители, там же разделся. Он предлагал поехать вместе с ним куда-то».
По его словам очевидца, после этого мужчина бегал по платформе, а затем залез в цистерну с водой. Его задержали сотрудники Росгвардии, отметил собеседник «Говорит Москва».
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Говорит Москва: последние новости
Спецназ задержал захватившего отделение банка в центре Москвы Спецназ задержал захватившего отделение банка в центре Москвы На основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое уголовное дело На основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое уголовное дело Россиян среди погибших при крушении самолёта в Пакистане нет Россиян среди погибших при крушении самолёта в Пакистане нет
Происшествия , Росгвардия , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Бойцы Нацгвардии Украины поплатились за войну в Донбассе
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
Собянин призвал продлить режим самоизоляции в Москве
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение