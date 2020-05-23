Голый мужчина напугал пассажиров на станции в Москве

Сегодня в районе 11 утра мужчина на платформе Кунцево разделся и агрессивно себя вёл. По словам прохожих, он был трезв.

Один из очевидцев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что увидел, как мужчина перебегает пути и лезет под поезд.

«Я увидел, как он перебегает пути перед поездом. Я даже начал было к нему идти, чтобы вытащить с рельс, но он сам это сделал. Потом я ждал поезд, и вся эта картина развернулась перед глазами. Этот мужик заскочил в последний вагон, в отделение машиниста, и там врубил огнетушители, там же разделся. Он предлагал поехать вместе с ним куда-то».